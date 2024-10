Opositor ruso condenado a 12 años de cárcel acusado de participar en un grupo terrorista

Un tribunal militar moscovita condenó hoy a 12 años de prisión al opositor ruso Yevgueni Míschenko tras declararlo culpable de participar en una organización terrorista, informaron fuentes judiciales.



Míschenko, de 50 años, fue acusado de ofrecer terrenos de su propiedad para actividades de la legión "Libertad a Rusia", integrada por voluntarios rusos que combaten del lado de Ucrania y declarada organización terrorista por las autoridades rusas.



Según la acusación, de acuerdo con la agencia oficial rusa RIA Nóvosti, propuso a la legión instalar lanzaderas de cohetes en una parcela suya en la región de Smolensk, al oeste de Moscú.



El opositor admitió en el juicio que estableció contacto con esa legión, pero no se declaró culpable del delito que le imputaron y denunció que las mayoría de las pruebas presentadas por los fiscales fueron obtenidas de manera ilegal.



La acusación se basó en unas grabaciones de conversaciones de Míschenko con un agente de los servicios de seguridad que se hacía pasar por activista opositor.



"Quería demostrar que no estoy del lado de la agresión. Lamento hallarme en esta situación, pero no me siento culpable. Estoy más preocupado por lo que pasa en el país, por la gente, que por mí mismo... Cuando recupere la libertad tendré las mismas convicciones", dijo durante los alegatos. EFE