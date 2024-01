Opositor ruso Navalni nuevamente en aislamiento en su prisión en el Ártico

El opositor ruso encarcelado Alexéi Navalni, recientemente transferido a una colonia penitenciaria en el Ártico, anunció el martes haber sido nuevamente puesto en aislamiento durante una semana.



Llegó a este centro de detención situado en Yamalia-Nenetsia a finales de diciembre, tras un largo traslado durante el cual sus familiares no recibieron ninguna noticia, lo que suscitó temores en el extranjero.



Sus partidarios aseguran que las autoridades rusas tratan de aislarlo aún más, en vísperas de las elecciones presidenciales de marzo, que Vladimir Putin parece haber ganado por anticipado.



El martes Navalni anunció en las redes sociales haber sido sometido a "siete días de aislamiento" por no haberse identificado correctamente.



El militante de 47 años, enemigo número uno del presidente ruso, cumple una pena de 19 años de prisión por "extremismo".



Fue detenido en enero de 2021 a su regreso de Rusia de una convalecencia en Alemania por un envenenamiento que imputa al Kremlin y alterna desde entonces las estancias en aislamiento con condiciones de detención más o menos estrictas.



Kira Iarmich, su portavoz, afirmó que se trataba de su vigésimo cuarta estancia en aislamiento, sobre un total de 273 días.



La colonia donde se encuentra actualmente, apodada "Lobo polar", es un establecimiento heredado del Gulag soviético.



El opositor publicó una foto del minúsculo patio de la prisión vallada en el que puede pasear muy temprano por la mañana, cuando las temperaturas son muy bajas.



Navalni mencionó con ironía el "maravilloso aire fresco que sopla en el patio a pesar de la pared de hormigón", señalando temperaturas de -32º C.