OPS pide a Covax más plazo para que Venezuela pague vacunas de Covid-19

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) dijo el miércoles que está en conversaciones con el mecanismo Covax para que se le otorgue a Venezuela un plazo mayor para pagar las vacunas de covid-19 que tiene reservadas.



"Estamos en negociaciones con el Covax porque Venezuela ya debió haber hecho el pago, pero debido a la difícil situación de Venezuela, se está demorando más", señaló Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS, oficina regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



"Y estamos pidiendo que el Covax tenga un cronograma flexible para recibir el pago cuando esté disponible, y que mantenga a Venezuela como país autofinanciado en el mecanismo", dijo a periodistas.



El Covax, codirigido por la OMS, la Alianza para las Vacunas Gavi y la Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la Preparación ante Epidemias (Cepi), fue creado en junio pasado para garantizar un acceso rápido y equitativo a las vacunas de covid-19 en todo el mundo.



Venezuela está entre los 37 países de Latinoamérica y el Caribe que recibirán vacunas anticovid a través del Covax. Pero no califica entre las 10 naciones que obtendrán las inmunizaciones sin costo debido a su condición económica o el tamaño de su población, según informó la OPS.



Paolo Balladelli, jefe de la misión de OPS/OMS en Venezuela, dijo la semana pasada que, en el marco del mecanismo Covax, Venezuela tiene reservadas entre 1.425.000 y 2.409.600 dosis de la vacuna anticovid de AstraZeneca/Oxford "que llegarían al final de febrero".



"Es imprescindible contar con el apoyo de todas las fuerzas y proceder al pago hasta el 9 de febrero", tuiteó el 2 de febrero Balladelli.



Este miércoles, Barbosa dijo que esa fecha límite era para los países subvencionados, que debían presentar su plan nacional de vacunación para que la OPS evalúe si están listos para recibir las dosis.



"Este no es el caso de Venezuela", indicó Barbosa sin aclarar cuándo se venció la fecha de pago al Covax para este país sudamericano.



El gobierno de Venezuela encabezado por Nicolás Maduro no tiene acceso a las reservas del país en el extranjero, cuyo control recae en el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino del país por medio centenar de países.



La OPS ha dicho que ambas partes, y muchos actores internacionales, "trabajan arduamente para lograr el acceso a las vacunas" en Venezuela.



Otrora una potencia petrolera, el país atraviesa una aguda recesión desde hace siete años, con una galopante inflación en los últimos tres.



El gobierno de Maduro reporta más de 130.000 contagios de covid-19 acumulados desde el inicio de la pandemia hace un año y 1.240 muertes, pero organizaciones como Human Rights Watch consideran poco creíbles estas cifras.