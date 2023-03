Ortega ordena suspender relaciones diplomáticas entre Nicaragua y el Vaticano

“Con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que la dirige”, dijo el pontífice en una entrevista refiriéndose al primer mandatario, Daniel Ortega.

Sobre los ataques a la Iglesia Católica, y al obispo Rolando Álvarez, el papa Francisco dijo en la misma entrevista, "ahí tenemos un obispo preso, un hombre serio muy capaz. Quiso dar su testimonio y no acepto el exilio ", dijo Francisco sobre el obispo de 56 años, que se negó a subir al avión que transportó a los más de 200 opositores y recibió una condena de 26 años en prisión.

Si bien, también desde el Vaticano aclararon que no se habló de ruptura de relaciones, "es claro que es un paso que se acerca a la ruptura, aunque no necesariamente, y de todos modos, suspensión no es ruptura".