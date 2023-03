Óscar 2023: "Pasé un año en un campo de refugiados y de alguna manera, terminé aquí, en el escenario más grande de Hollywood"

Un entusiasta Ke Huy Quan aplaudió fervoroso ni bien inició la 95 versión de los Óscar. No era una ceremonia más para una estrella rutilante de Hollywood, eso lo distinguía de la constelación ahí reunida. Su luz era diferente, alejado del tedio, más bien lucía genuinamente dichoso, se notaba que no era un asiduo de la premiación anual , por eso mismo lo disfrutó. Y la felicidad se multiplicó a mil cuando se supo ganador.

"Mi viaje comenzó en un barco. Pasé un año en un campo de refugiados y de alguna manera terminé aquí en el escenario más grande de Hollywood. Dicen que historias como esta solo pasan en las películas. No puedo creer que me esté pasando a mí. Este es el sueño americano",dijo, provocando el reconocimiento general que no pudo mantenerse ajeno a su logro y su mérito.