Padrinos de internet, el proyecto social que permitió a niños no abandonar sus estudios

El Unidad Educativa San Luis, ubicada en el barrio del mismo nombre en Tarija, inició un proyecto social nombrando “padrinos y madrinas de internet” a sus vecinos con el objetivo de que los escolares de este colegio puedan contar con este servicio para sus clases virtuales, informó el diario El País.

La iniciativa surgió, este año, como consecuencia de que el Ministerio de Educación, habría confirmado un año más de la modalidad virtual, nuevamente, sin considerar la brecha de pobreza y sin acciones claras para disminuirla; lo que significaría ahondar en la deserción escolar.

Este proyecto identificó primero a quienes serían los beneficiarios, para ello las maestras y maestros de este colegio empezaron a conocer de cerca la situación económica y social de sus estudiantes.

Luego, desde abril de la presente gestión, comenzó a circular en los grupos de WhatsApp una imagen con el texto: “Internet Para Los Niños de la Unidad Educativa San Luis”, meses después la convocatoria se había extendido a otras zonas de la población tarijeña.

También implicó llamadas e incluso que llegaran hasta la casa de los menores de edad para interiorizarse de la situación real en la que se encontraban viviendo. Fue allí, que se dio una relación profunda que casi jamás había existido cuando las clases eran presenciales.

Se creó todo un flujo de movimientos para que las recargas lleguen a sus beneficiarios finales, más, es importante resaltar que la seguridad de niños, adolescentes y jóvenes prima en esta iniciativa. Pues, en ningún momento es permitido que el padrino o madrina tome contacto con el estudiante al que ayuda. La identidad de ambas partes es desconocida, incluso existe un comité que vela porque las acciones sean totalmente transparentes.

El director de la unidad educativa, Cliver Gallardo, dijo que se ven familias viviendo en extrema pobreza, con hasta cuatro hijos en la misma escuela y un solo celular. “Los padres son peones, las mamás también trabajan y no es que no quieran que no estudien las wawas, pero no hay los medios".

Esta iniciativa logró garantizar que el 95% de 380 estudiantes de la unidad educativa San Luis sean regulares en sus clases virtuales, dejando atrás el abandono escolar a causa de la pobreza.