Palacio de Buckingham "muy preocupado" por acusaciones de acoso contra Meghan Markle

Escucha esta nota aquí

El Palacio de Buckingham afirmó el miércoles que estaba "muy preocupado" ante las acusaciones de acoso vertidas por un exempleado contra Meghan Markle, la duquesa de Sussex, durante su etapa como miembro de la familia real.



"Estamos claramente muy preocupados sobre las acusaciones (publicadas en el diario] The Times, tras la denuncia de un exempleado del duque y la duquesa de Sussex", indicó el palacio mediante un comunicado.



"Por ello, nuestro equipo de recursos humanos examinará las circunstancias", añadió.



"Los miembros del personal implicados en la época, incluidos aquellos que abandonaron la casa real, serán invitados a participar para ver si se pueden sacar lecciones" del caso, añadió el palacio, que insistió que no "tolerará acoso laboral".



La duquesa de Sussex, Meghan, esposa del príncipe Enrique, está "entristecida" por las acusaciones, reveladas pocos días antes de una entrevista potencialmente explosiva, afirmó previamente su portavoz.



El diario The Times informó de que en octubre de 2018 Jason Knauf, entonces secretario de comunicaciones de Enrique y Meghan, presentó una denuncia de acoso laboral.



A raíz de esto, un portavoz de la duquesa de Sussex aseguró que está "entristecida por este último ataque a su persona, especialmente como persona que ha sido ella misma acosada y está profundamente involucrada en el apoyo a los que han padecido sufrimiento y trauma".



Meghan "está decidida a continuar su labor para defender la compasión en todo el mundo y seguirá esforzándose por predicar con el ejemplo para hacer lo correcto", añadió.



Los abogados de la pareja dijeron a The Times que el periódico estaba "siendo utilizado por el Palacio de Buckingham para vender una historia completamente falsa" antes de la difusión, programada para este domingo, de una muy esperada entrevista de Enrique y Meghan por la estrella de la televisión estadounidense Oprah Winfrey.



Lea también Mundo Coronavirus en Reino Unido: la familia chilena que no puede volver a su casa por las restricciones contra el covid-19 Desde febrero, los viajeros que llegan a Inglaterra procedentes de Sudamérica tienen que autoaislarse en hoteles con un coste prohibitivo para muchos. La familia de Carla Banfi no puede pagarlo, así que tampoco puede volver a casa.

​