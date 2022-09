Panamá apunta al negocio del cannabis medicinal

Ese remedio la apartó del bastón y de los dolores intensos. La artritis no tiene cura, pero sí alivio.

"Vivía triste y a veces me decían amarga pero uno no puede estar feliz con dolor. Mi vida sí ha cambiado, la de mi familia ha cambiado, la de mi cuidador ha cambiado, y la de mis amistades. No es solo el paciente sino todo lo que está detrás del paciente", agregó.