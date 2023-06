Panamá lanza operación contra bandas criminales en la selva del Darién

Panamá lanzó este viernes una operación de seguridad en la selva del Darién, fronteriza con Colombia, para combatir a las bandas criminales que roban o sacan provecho de los miles de migrantes que cruzan esta inhóspita zona rumbo a Estados Unidos.



En los primeros cinco meses del año un récord de más de 166.000 migrantes provenientes de Sudamérica han cruzado el Darién, indicó el ministro de Seguridad panameño, Juan Manuel Pino.



"Fuerzas policiales de Panamá van incrementar lo que es el control territorial de nuestra frontera por el incremento de los delitos que se están cometiendo por parte de grupos criminales", dijo Pino al lanzar la llamada "Operación Chocó" en la aldea selvática de Nicanor, situada a unos 220 km al este de la capital panameña.



"No podemos aceptar por ningún tipo de motivo que estas personas sean agredidas, ultrajadas, en territorio panameño", declaró el ministro a periodistas.



La frontera natural del Darién, de 266 km de largo y 575.000 hectáreas de superficie, está plagada de peligros como animales salvajes y ríos caudalosos, pero también de bandas criminales que roban a los migrantes o les exigen pagos para guiarlos en su travesía.



"Nosotros, con lo que tenemos, vamos a hacer todo el esfuerzo para dar protección y que estas personas migrantes vulnerables no sean agredidas dentro nuestro territorio", añadió Pino.



- "Clan del Golfo" -

El jefe del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá, Oriel Ortega, dijo que el "tráfico de migrantes" en el Darién es manejado por el "Clan del Golfo", un cartel de drogas colombiano.



"Todo el entramado del tráfico de migrantes en este momento lo está maniobrando, articulando y desarrollando, específicamente (según) nuestros informes de inteligencia, la organización narcoterrorista Clan del Golfo, del lado colombiano", dijo Ortega.



"Hemos encontrado a colombianos robándoles a los migrantes, hemos encontrado a personas colombianas también haciendo trochas o caminos alternos a donde están nuestras patrullas para evadir el control territorial", añadió.



El Clan del Golfo es un temido ejército del narco integrado por 9.000 combatientes que extienden sus tentáculos a unos 30 países y trafica cerca de la mitad de la cocaína de Colombia.



"Esta operación [...] va dirigida a enfrentar directamente la acción delincuencial transnacional. Invitamos también a Colombia a que haga lo mismo de su lado", señaló Ortega.



El 13 de abril, la ONU alertó sobre el "preocupante" incremento de migrantes que atraviesan el Darién en busca del sueño americano.



En 2022, una cifra récord de casi 250.000 migrantes cruzó el Darién, donde nunca se ha podido construir ese tramo de la ruta Panamericana debido a la exuberante vegetación, ríos y pantanos.



La mayoría eran venezolanos, haitianos y ecuatorianos, aunque también asiáticos, principalmente de China e India, y africanos, sobre todo de Camerún y Somalia.



- Más de 60 muertos este año -

Además de estar a merced de bandas criminales en esta selva, algunos migrantes mueren por accidentes.



"En una semana y media hubo como 10 decesos por las inundaciones o las alzas de los ríos y muchas personas se ahogaron, pero si van más de 60 decesos este año", indicó el ministro Pino.



La directora nacional de Migración panameña, Samira Gozaine, dijo que en forma paralela al aumento de la cifra de niños que cruza el Darién, crece el número de menores que muere en esta travesía.



"Está incrementándose el número de niños, no solamente que están pasando por la trocha, [sino] que están muriendo en la trocha", indicó Gozaine, sin entregar cifras.



Para sepultar a los migrantes muertos en esta selva, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) construyó recientemente un panteón con un centenar de nichos en el cementerio de la aldea de El Real de Santa María.