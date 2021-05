Pánico en China tras la huida de varios felinos de un parque

Escucha esta nota aquí

Las tareas de búsqueda seguían este lunes en el este de China para encontrar a un leopardo que se escapó junto a otros dos felinos de un parque de animales salvajes, criticado por no haber dado la voz de alarma.



Los habitantes de Hangzhou, una gran ciudad a unos 160 kilómetros al suroeste de Shanghái, vieron el jueves a un felino suelto y algunos pensaron que el animal podría haberse escapado de un zoológico cercano.



El parque de animales de Hangzhou, que alberga animales de la sabana, negó inicialmente cualquier responsabilidad hasta que el sábado anunció un cierre temporal por "razones de seguridad".



La noticia se hizo rápidamente viral en las redes sociales.



Finalmente el zoológico admitió que uno de sus animales había huido y se disculpó por no haber dado la alerta antes para no "sembrar el pánico".

Las autoridades locales anunciaron el lunes la detención de cinco personas, entre ellas el director del zoológico, así como la apertura de una investigación.



Según los medios chinos, tres jóvenes leopardos huyeron del zoo. Dos de ellos fueron capturados el fin de semana pero el tercero seguía siendo buscado el lunes con importantes medios, incluidos aéreos.



Los vídeos de la captura de uno de los felinos, que parece casi adulto, en los que se ve a una manada de al menos cinco perros maltratando al animal, desataron una ola de críticas.



Otro vídeo de una televisión estatal china publicado el fin de semana parece mostrar a uno de los leopardos capturados al que le falta una pata. El muñón parecía reciente y no estaba vendado.



Los parques de animales de China son objeto recurrente de críticas por las condiciones de vida de los animales pero también por los incidentes mortales por problemas de seguridad.