Papa Francisco expulsa a 5 miembros de Sodalicio de Vida Cristiana tras denuncias de abuso

El papa Francisco aprobó la expulsión de cinco miembros del grupo apostólico Sodalicio de Vida Cristiana (SVC) por abusos sexuales, algunos contra menores, abuso del cargo y contra la administración de los bienes eclesiásticos, informó la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) este miércoles.



La CEP detalló en un comunicado que el Papa tomó esta decisión tras valorar las defensas correspondientes a las denuncias que emergieron durante la misión especial confiada a Charles J. Scicluna, arzobispo de Malta y secretario adjunto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, y al oficial de dicho Dicasterio, Jordi Bartomeu, entre julio y agosto del año pasado.



De los cinco expulsados, dos fueron anunciados este miércoles, el ex asistente de espiritualidad, Jaime Manuel Baertl y del ex asistente de temporalidades, Juan Carlos Len.



"Para adoptar tal decisión se ha considerado la gravedad del abuso sexual cometido por uno de los acusados, así como la responsabilidad personal de estos dos consagrados en numerosas irregularidades e ilícitos cometidos por empresas vinculadas al Sodalicio de Vida Cristiana", reza el comunicado.



Añadió que algunas gestiones económicas e inversiones promovidas por Baertl y Len en el interior del SVC, "oportunamente detectados" por la misión especial con ayuda de los organismos económicos de la Santa Sede, "constituyen acciones pecaminosas que traicionan el Evangelio".



Afirmó que estas son "ilícitos canónicos intolerables" que, más allá del escándalo suscitado a nivel internacional, desfiguran la misión evangelizadora de la Iglesia y merman severamente su credibilidad, poniendo también en peligro la sana cooperación que regula las relaciones entre la Iglesia y el Estado peruano.



Los otros tres expulsados anunciados este lunes son el ex asistente de temporalidades, comunicaciones y apostolado y exvicario general, José Andrés Ambrozic, Ricardo Adolfo Trenemann y el reverendo Luis Antonio Ferroggiaro.



La CEP detalló que se tratan de casos de abuso sexual, en algún caso incluso en menores, también abuso del cargo y de la autoridad, particularmente en su forma de abuso en la administración de bienes eclesiásticos.



Hace un mes, el Papa aprobó la expulsión de 10 miembros del SVC, entre los que se encuentra su exsuperior general Eduardo Regal y el arzobispo emérito de Piura, José Antonio Eguren, por abusos físicos con sadismo, abuso de autoridad y contra la administración de los bienes eclesiásticos.



Estas medidas se tomaron después de la expulsión del fundador de esta sociedad apostólica, Luis Figari, el 14 de agosto pasado, por las denuncias de abusos sexuales presentadas en su contra y otros directivos del Sodalicio, que fueron documentadas en el libro 'Mitad monjes, mitad soldados' de los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz en 2015.