Para Hansi Flick, la forma más rápida de superar la pandemia es "que todos se vacunen"

Después de que el defensor de la selección alemana y del Bayern Múnich, Niklas Süle, diera positivo por covid-19, lo cual obligó a poner en cuarentena a otros jugadores de La Mannschaft, el entrenador Hansi Flick enfatizó este miércoles la importancia de estar vacunado.

"La forma más rápida de salir de la pandemia es que todos se vacunen", dijo Flick, de 56 años, en conferencia de prensa previa al penúltimo partido de clasificación de Alemania contra Liechtenstein, en Wolfsburgo.

Los preparativos para el partido se vieron trastornados después de que Süle diera positivo por COVID-19. Süle, de quien la Federación Alemana de Fútbol (DFB) confirmó que ha sido vacunado dos veces, ha pasado a cuarentena junto a cuatro de los ocho compañeros con los que voló a Wolfsburgo: sus compañeros del Bayern de Múnich Joshua Kimmich, Serge Gnabry y Jamal Musiala, además de Karim Adeyemi, del Red Bull de Salzburgo.

A los otros cuatro, cuyos nombres no han sido dados a conocer por la Federación Alemana de Fútbol (DFB), se les permitió permanecer con la selección nacional bajo "supervisión especial", comiendo en una mesa aislada y siendo examinados regularmente.

La DFB no ha confirmado si la división de los compañeros de viaje de Süle en dos partes se debe a que un cuarteto está vacunado y el otro no.

¿Qué dijo Hansi Flick?

Hace dos semanas, Kimmich confirmó los informes de que no estaba vacunado, y los medios alemanes especulaban que no era el único jugador del Bayern de Múnich que no había recibido una vacuna.

Flick dijo que, aunque cree que las personas deben vacunarse contra COVID-19, no existe un mandato de vacunación en Alemania y las personas no vacunadas no deben ser juzgadas.

"Se nos permite jugar al fútbol y tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que todos estemos sanos, ya sea mediante vacunas o pruebas periódicas", dijo Flick.

"Sin embargo, las vacunas no son obligatorias y no deberíamos juzgar a los que aún no han sido vacunados porque tengan preocupaciones", dijo Flick. "Personalmente, soy de la opinión de que todo el mundo debería vacunarse pero, mientras no sea obligatorio, todo el mundo tiene derecho a no hacerlo".