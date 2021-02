Para San Valentín, nada dice amor como una cucaracha de Madagascar

Escucha esta nota aquí

Las rosas se pudren, el chocolate es un poco cliché, ¡pero las cucarachas son para siempre! Así asegura el zoológico del Bronx en Nueva York, que para este día de San Valentín ofrece nombrar una cucaracha silbadora de Madagascar con el nombre de tu pareja... o de tu ex.



"No siempre tienes las palabras correctas, pero aún puedes ponerle la piel de gallina. Nombra a una cucaracha para tu San Valentín, porque las cucarachas... son para siempre", asegura la exitosa campaña del zoológico, que cumple una década.



A cambio de una donación de 15 dólares, el/la homenajeado/a recibirá este 14 de febrero, día de los enamorados, un certificado impreso con el nombre escogido para la cucaracha.



El zoológico también propone mejorar el regalo con una cucaracha de peluche, una vela aromática de "eau de cucaracha" y hasta un encuentro virtual con una cucaracha silbadora de Madagascar y otro animal invitado. El paquete completo cuesta 75 dólares.



"Se nos han agotado las velas y los peluches", dijo el viernes a la AFP Max Pulsinelli, jefe de comunicaciones del zoológico del Bronx, aunque no reveló cuánto ha recaudado ya el zoológico con la campaña iniciada en 2011 para cada San Valentín.



Las cucarachas silbadoras de Madagascar, que pueden alcanzar un tamaño de más de 10 cm, son las mayores del mundo. Su característico silbido es un mecanismo para protegerse.



A diferencia de otras cucarachas, no son consideradas una peste y raramente entran a los hogares, según el zoológico, que acoge a miles de cucarachas de esta especie.