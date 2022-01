Paraguay exigirá dos dosis de vacuna anticovid para ingresar al país

Escucha esta nota aquí

Paraguay exigirá desde el miércoles dos dosis de la vacuna contra el Covid-19 para el ingreso de extranjeros al país, anunció este lunes el Ministerio de Salud.



"Toda persona mayor de 18 años, independientemente de su lugar de partida, debe presentar un certificado de vacunación que indique que ha recibido al menos dos dosis de la vacuna contra Covid-19", precisó en un comunicado la autoridad sanitaria.



La medida, que exceptúa a viajeros con vacunas que requieren una sola dosis como la Janssen, afecta a residentes en otros países, paraguayos o extranjeros residentes en Paraguay.



Se permitirá el ingreso sin certificado de vacunación a quienes presenten un documento que certifique una condición médica que contraindique la inoculación, así como a los residentes que no tengan la pauta completa o que argumenten motivos humanitarios.



Entre las nuevas disposiciones, se establece que los mayores de 12 años deben presentar pruebas de PCR con resultado negativo inferior a 48 horas antes de su ingreso, o de antígeno de hasta 24 horas de antigüedad.



Además, deben completar una ficha de declaración de salud hasta 24 horas antes del ingreso, disponible en la página web del Ministerio de Salud



Las personas que ingresen por vía terrestre desde Argentina, Brasil, Uruguay y Bolivia no estarán obligadas a realizarse las pruebas de PCR o antígenos para la detección de la enfermedad antes de sus viajes, como era requisito hasta ahora.



Salud especificó que los residentes en ciudades fronterizas de Brasil y Argentina no tendrán requisitos de salud para ingresar a Paraguay.



"Todas las personas que ingresen con el régimen de tránsito vecinal deberán acreditar que residen en la ciudad fronteriza. No requieren de ningún requisito de salud para el ingreso", precisó el comunicado oficial.



Paraguay reportó del lunes un total de 3 fallecidos, dos no vacunados, para un total de 16.673 muertos por covid-19 desde el primer caso en marzo del 2020.



Del total de 51 internados en unidades de terapia intensiva, 39 son no vacunados, 10 recibieron las dos dosis y 2 se inocularon una sola vez, señaló el informe sanitario.

