Paramilitares de Wagner se repliegan tras motín, que debilita a Putin

Prigozhin anunció el sábado por la noche que ponía fin a la rebelión, iniciada un día antes en Rostov, para evitar un "baño de sangre".



Conforme al acuerdo alcanzado con Lukashenko, el líder de Wagner podrá marcharse a Bielorrusia y evitar ser encausado judicialmente en Rusia, al igual que sus combatientes, tenida cuenta de los "méritos en el frente" ucraniano del grupo paramilitar, aseguró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.



Los milicianos han tenido un papel clave junto al ejército ruso en la ofensiva en Ucrania.



Las autoridades rusas nunca habían mostrado una actitud tan clemente con sus detractores, máxime en un contexto de implacable represión contra opositores y críticos de Putin y la operación contra Ucrania.



Confrontado con este motín a su mayor desafío desde su llegada al poder hace más de dos décadas, Putin denunció una "traición" y advirtió del riesgo de una "guerra civil".



Estados Unidos y los aliados occidentales, que apoyan a Ucrania, siguieron de cerca el desarrollo de los hechos.



El levantamiento de los mercenarios marcó "un desafío directo a la autoridad de Putin. Así que esto plantea preguntas profundas, muestra verdaderas fisuras", señaló el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, en declaraciones a CBS News.



Para su homólogo italiano, Antonio Tajani, "el mito de la unidad de la Rusia de Putin se acabó". "Este escalada interna divide la alianza militar rusa", agregó al diario Il Messaggero.



La diplomacia rusa advirtió el sábado a las potencias occidentales contra cualquier intento de "aprovechar" esta rebelión para promover sus propósitos antirrusos, en pleno conflicto en Ucrania.



"El Kremlin se ve confrontado ahora a un equilibrio profundamente inestable (...) La rebelión de Prigozhin revela serias debilidades", señaló una analista del centro de reflexión estadounidense Institute for the Study of War (ISW).





"Alcanzar sus objetivos"