Parlamento Europeo entrega a título póstumo el premio Sájarov a Mahsa Amini

El Parlamento Europeo entregó este martes, a título póstumo, el premio Sájarov de la Libertad de Conciencia a la iraní Mahsa Amini, una joven muerta en 2022 cuando se encontraba bajo custodia policial en su país.



Amini, de 22 años, había sido arrestada por incumplimiento del código de vestimenta impuesto a las mujeres.



Tres días más tarde, fue hallada muerta en la repartición policial donde estaba detenida, aparentemente víctima de una golpiza.



La muerte de Amini desató una oleada de manifestaciones de protesta en todo Irán contra los líderes políticos y religiosos y así la joven de origen kurdo se convirtió en un símbolo de la lucha contra la obligatoriedad del velo.



El premio Sájarov a la Libertad de Conciencia es la más importante distinción de la Unión Europea (UE) en materia de derechos humanos, y este año Amini fue escogida por los principales bloques partidarios en el plenario.



Sin embargo, la familia de Amini no recibió autorización para salir de Irán y únicamente pudo ser representada en el Parlamento Europeo por un abogado, que recibió el premio simbólicamente.



En un mensaje leído por el abogado, la madre de Amini, Mojgan Eftekhari, señaló que quería estar "presente en su honorable asamblea, representar a todas las mujeres de mi país y expresar mi gratitud por la concesión del Premio Sájarov".



"Lamentablemente, se nos negó esta oportunidad, en violación de todas las normas legales y humanas", añadió. En referencia a su hija, la comparó con Juana de Arco y apuntó que "le quitaron la vida injustamente".



"Creo firmemente que su nombre, junto con el de Juana de Arco, seguirá siendo un símbolo de libertad", indicó en su carta.



"Hartas del régimen"

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, condenó la decisión iraní de impedir el viaje de la familia de Amini y apuntó que "la forma en que fueron tratados es un nuevo ejemplo de lo que el pueblo iraní enfrenta a diario".



"La valentía y la resiliencia de las mujeres iraníes en su lucha por la justicia, la libertad y los derechos humanos no se detendrán. Sus voces no pueden ser silenciadas", aseguró Metsola.



Más de un centenas de eurodiputados firmaron una carta abierta para denunciar la decisión de las autoridades iraníes, que según ellos pretende "al silencio" a la familia de Mahsa Amini.



Este martes, dos activistas iraníes representaron el movimiento "Mujer, Vida, Libertad", que también recibió el Premio Sájarov.



Se trató de Afsoon Najafi, cuya hermana Hadis fue asesinada a los 22 años durante una manifestación en honor a Amini, en 2022, y Mersedeh Shahinkar, herida en un ojo durante una manifestación contra el gobierno iraní en octubre de ese año.



"Estamos aquí en nombre de todas las mujeres, estamos hartas del régimen iraní", dijo Shahinkar, que ahora vive en Alemania.



El anuncio sobre la concesión del premio Sájarov a Amini se produjo dos días después que se conoció que la activista iraní Narges Mohammadi fue agraciada por el Premio Nobel de la Paz.



Mohammadi tampoco pudo viajar a Oslo a recibir su premio, ya que está detenida en Teherán desde 2021.En 2022, el Premio Sájarov fue para "el pueblo ucraniano".