Parlamento reelige a Miguel Díaz-Canel como presidente de Cuba hasta 2028

Durante su mandato el internet móvil, que llegó a la isla a fines de 2018, ha sido desconectado en momentos de tensión social, como sucedió tras las históricas manifestaciones de julio de 2021.



"Cicatrices"

Para el analista político Arturo López-Levy, el mandatario "ha logrado no solo sobrevivir al estructurar estas respuestas, que pueden gustarle o no a un demócrata liberal, pero que son respuestas funcionales al sistema" cubano.



El 11 de julio de 2021 mostró su carácter inflexible ante lo que su gobierno consideró un ataque orquestado desde Washington. "La orden de combate está dada, a la calle los revolucionarios", dijo en un mensaje televisado.



Hubo más de 1.300 detenciones, y unos 500 manifestantes recibieron sentencias hasta por 25 años.



"Jamás ha sido un demócrata liberal de clóset limitado por el poder de Fidel y Raúl, es un hombre del sistema" que no busca un cambio de modelo político, asegura López-Levy.



Las protestas estallaron en un contexto de máxima presión por el endurecimiento del embargo económico de Washington y la crisis sanitaria por la pandemia.



En ese ambiente, Díaz-Canel propició la unificación monetaria y la autorización de las pymes para hacer viable el proyecto económico propuesto por Raúl Castro desde 2011.



Sin embargo, estas impopulares medidas dispararon una inflación sin precedentes que ha exasperado a los cubanos, en medio de escasez de alimentos, medicinas y combustible.



"No lo ha pasado sin cicatrices", señala López-Levy, quien estima que "en última instancia la medida de mayor éxito de un dirigente cubano posrevolucionario es la sobrevivencia del gobierno".