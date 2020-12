Pasajeros aplauden a una azafata que expulsó del avión a una mujer que se negaba a llevar mascarilla

Escucha esta nota aquí

Una azafata de la compañía aérea estadounidense Frontier Airlines expulsó de un avión a una pasajera que se negó a ponerse barbijo. Las acciones resolutivas de una integrante de la tripulación le valieron los aplausos de varios pasajeros, según se aprecia en dos videos difundidos en las redes sociales.



El incidente tuvo lugar en Estados Unidos, a bordo de un avión a punto de despegar del Aeropuerto de Cincinnati, Ohio, con destino a Tampa.

Passenger kicked off ⁦@FlyFrontier⁩ flight to Tampa for refusing to wear a mask. Rules are rules. pic.twitter.com/snBW9QrcGZ— Griffin Frank (@GriffinFrank) December 3, 2020

En el primer video se oye claramente cómo la azafata le dice a una pasajera que se ponga la mascarilla, pero la mujer ignora sus palabras.



"Tiene que usar su barbijo durante todo el vuelo. Si no puede hacerlo, será expulsada del vuelo", le advierte la empleada de la compañía aérea. Cuando la azafata se da la vuelta para irse, se oye cómo la pasajera le dirige insultos.



"Listo. Vamos", responde la azafata. "Usted baja del avión. No me va a hablar de esa manera. Tiene que cumplir", le ordena a la pasajera.



Asimismo, explica que la pasajera ha aceptado las condiciones y políticas del vuelo, lo que incluye el uso obligatorio de cubrebocas.



Cabe mencionar que, de acuerdo con las reglas de Frontier Airlines, los clientes deben usar mascarillas faciales para cubrir la nariz y la boca durante los vuelos, antes y después de desembarcar, tal y como se puede leer en la página oficial de la compañía aérea.



Al recibir otra respuesta negativa, la azafata se vio obligada a llamar a dos oficiales de seguridad. En el segundo video se los puede ver acompañando hacia la salida del avión a la pasajera sin mascarilla. También se oyen varios aplausos de algunos pasajeros en dirección a la la azafata por su celo a la hora de hacer cumplir las reglas sanitarias.