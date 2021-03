'Patria o muerte por la vida', la respuesta del Gobierno cubano a 'Patria y Vida'

Escucha esta nota aquí





La respuesta musical del Gobierno cubano al videoclip Patria y Vida no se ha hecho esperar. Dos semanas después del lanzamiento de la canción, que critica duramente al régimen de La Habana, los medios oficiales de la Isla han difundido este lunes Patria o Muerte por la Vida, una réplica a ritmo de conga y cargada de consignas.



El tema se estrenó en el canal de YouTube de Cubadebate y lo interpretan el trovador Raúl Torres, las cantantes Annie Garcés, Dayana Divo y Karla Monier, junto a la rapera Yisi Calibre. Todos ellos cantan y bailan con la bandera cubana al fondo.



El título de la canción, una consigna ideada por Fidel Castro hace más de seis décadas, es una clara contestación al tema Patria y Vida, una colaboración del dúo Gente de Zona, Yotuel Romero y Descemer Bueno, con los músicos Maykel Castillo Osorbo y El Funky, que ha causado furor en las redes y se difunde de manera clandestina dentro de Cuba.



Torres, vestido con guayabera, es el autor de una letra que alude constantemente a los artistas que participaron en Patria y Vida: "Rentabiliza la mierda/ Que entontece del imperio /Rentabiliza mentir /y confundir a los pueblos", dice y asegura que "a la Revolución le queda más de 62.000 milenios".



El músico tampoco pierde oportunidad para hacer publicidad de los candidatos vacunales Soberana y Abdala. "De mí digan lo que quieran, total, yo estoy vacunado. Al machete con Mambisa", advierte.

La letra completa de la canción:

Patria o Muerte por la Vida



Sí que has vuelto a equivocarte



Has vuelto a pisar en falso.



Has vuelto a dejar desnuda



tu cabeza en el cadalso



Se han vuelto a quedar sin cara



Los ofensores del pueblo



Otra brecha pal billete



Hoy reacciono, luego amueblo.



Rentabiliza decir



que se acabó nuestro tiempo



Rentabiliza el que paga



Rentabiliza el silencio.



Rentabiliza la mierda



Que entontece del imperio



Rentabiliza mentir



y confundir a los pueblos



Rentabiliza cantar



Que estás contra la pobreza



Desde un sofá de satín



Te entra dinero y vileza



Rentabiliza gritar



Lo que quieren escuchar



Los que te rentan la voz



Los que te incitan a odiar.



Rentabiliza echar lodo



Sobre tu patria estos tiempos



En que si así no procedes



Rentabilizas bien muerto



Espero que tengas fondos



Para hipotecar tu tiempo



A la Revolución le queda más de



62 mil milenios



Dale agua y no metas forro



Que te pasamos con ficha



Que te crecen los ahorros



Sabemos de tu desdicha.



Patria o muerte viviremos



Patria o muerte lucharemos



Patria o muerte por la vida



Patria o muerte venceremos!!!