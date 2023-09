Patrulla de mininos: guardias de seguridad filipinos adoptan gatos abandonados

El felino no dispone de las mismas destrezas de vigilancia que los perros y tiende a quedarse dormido durante sus funciones, pero su ternura y compañía le ha granjeado el cariño de estos guardias que trabajan en aburridos turnos de 12 horas.

"Si Conan no está por aquí, no estoy motivado", dice el guardia Aljon Aquino, de 30 años, a la AFP. "Me quita el estrés", asegura.