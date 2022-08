"Peces muertos por todos lados" en un río entre Alemania y Polonia

Los responsables alemanes, sorprendidos por la llegada en masa de estos animales, reprocharon a las autoridades polacas por no haber avisado.



La ministra alemana de Medio Ambiente, Steffi Lemke, exigió una investigación exhaustiva para determinar las causas de este "desastre medioambiental".



En Polonia, el gobierno populista de derecha recibió críticas por no haber actuado antes.



El primer ministro Mateusz Morawiecki aseguró que tuvo conocimiento del incidente "el 9 o 10 de agosto", "es evidente que lo supe muy tarde".



La víspera, intentó justificarse diciendo que "al principio, todo el mundo pensó que no era más que un problema local".



"La magnitud de la contaminación es muy grande, lo suficiente para decir que el Óder necesitará años para volver a su estado natural", reconoció, ya que se vertieron "cantidades enormes de residuos químicos, con total consciencia del riesgo y las consecuencias", opinó.



"Profundamente conmocionado"