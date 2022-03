Periodista que protestó en televisión abierta rusa es dejada en libertad

Escucha esta nota aquí

Un tribunal de Moscú multó y dejó en libertad a Marina Ovsiannikova, periodista del canal de televisión ruso 'Canal Uno', que irrumpió durante un informativo pro-Kremlin para denunciar la ofensiva en Ucrania con un cartel en el que se leía "no a la guerra, no crean la propaganda. Aquí les están mintiendo".

Declarada culpable de cometer una "infracción administrativa", Ovsiannikova tendrá que pagar una multa de 30.000 rublos (unos 250 euros o 275 dólares al cambio actual), indicó un periodista de la AFP presente en la audiencia. Si bien quedó en libertad, aún se enfrenta a cargos penales que podrían dar lugar a fuertes penas de prisión.

Ovsiannikova se declaró inocente arriesgaba una condena de diez días de detención. "No reconozco mi culpabilidad", dijo Ovsiannikova en la sala de audiencia. "Sigo convencida de que Rusia comete un crimen (...) y que es el agresor de Ucrania", añadió.



Hasta el momento, la mujer no ha sido imputada por crimen de publicación de "informaciones falsa