Personas vacunadas que contraen Covid-19 tienen gran capacidad de contagio, según estudio

Un nuevo estudio del Centro de Prevención y Control de Enfermedades (CDD) de Estados Unidos reveló que las personas vacunadas que contraen la variante Delta del Covid-19 pueden tener cantidades tan altas del virus como las personas no vacunadas, por lo que tendrían la misma capacidad de contagio.

La experta Rochelle Walensky resaltó que las vacunas están funcionando muy bien frente a la variante Delta, "previniendo las enfermedades graves y la muerte, pero no pueden evitar la transmisión", según recoge CNN.



A raíz del estudio, realizado después de un brote ocurrido tras las celebraciones del 4 de julio en el estado de Massachusetts, Estados Unidos volvió a imponer el uso del barbijo, que había dejado de ser obligatorio mientras la variante dominante era la Alfa.

"Si estás en casa con alguien que no ha sido vacunado, que no puede vacunarse, alguien que podría estar inmunodeprimido o un poco frágil, que tiene comorbilidades que lo ponen en alto riesgo, sugeriría se use una mascarilla en espacios públicos cerrados", agregó Walensky.

El informe del CDC, según el diario La Vanguardia, afirma que "la variable Delta es tan transmisible como la varicela", uno de los virus más infecciosos para los humanos.

Además, deduce que cada caso positivo contagiaría aproximadamente a 10 personas en una población sin inmunidad.

Otros estudios resaltan que la cantidad de virus en personas vacunadas que se infectan es diez veces más alta si contraen la variante Delta que si se contagian con la Alfa.

Ante esta situación, se informa que vacunar a más personas frenará el aumento de casos y evitará que surjan otras variantes, que pueden ser más agresivas.