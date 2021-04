Perú elige presidente entre 18 candidatos y ningún favorito

Escucha esta nota aquí

Perú acudía este domingo a las urnas a elegir un presidente entre 18 candidatos que despiertan poco entusiasmo, en un momento particularmente brutal de la pandemia de coronavirus que hacía que se confundieran las filas para votar con las de conseguir oxígeno para familiares enfermos.



"No quisiera votar, porque no hay un candidato idóneo, pero más miedo me da que entren los radicales al gobierno", dijo a la AFP Johnny Samaniego, un limeño de 51 años, afuera del Estadio Nacional.



La campaña estuvo marcada por la apatía y el hartazgo de los peruanos -28% de indecisos-, al término de un quinquenio marcado por las convulsiones.



"Hay que ejercer el voto y es nuestra obligación, sobre todo en este momento tan difícil que vive el país", dijo la limeña Rosario Villacrés al canal RPP al ingresar a votar en el Estadio Nacional.



Sin partidos políticos fuertes y en una nación donde el candidato importa más que la ideología, ningún candidato superaba el 10% de intención de voto, lo que vaticina una definición en segunda vuelta, el 6 de junio.



Los siete candidatos con opciones de pasar al balotaje son el exlegislador Yonhy Lescano (centroderecha), la antropóloga Verónika Mendoza (izquierda), el economista Hernando de Soto (derecha), Keiko Fujimori (derecha populista, hija del expresidente Alberto Fujimori), el exfutbolista George Forsyth (centroderecha), el maestro y sindicalista Pedro Castillo (izquierda radical) y el empresario Rafael López Aliaga (ultraderecha).



"Cualquiera sea el resultado [...], lo vamos a respetar", dijo De Soto, el primero en sufragar.



Como hay un empate estadístico entre ellos, ésta es "la elección más fraccionada en la historia", sentenció el jefe de la encuestadora Ipsos Perú, Alfredo Torres.



En los comicios también será renovado el Congreso unicameral de 130 miembros y los sondeos pronosticaban un nuevo Parlamento atomizado.



La ONPE prometió divulgar los primeros resultados oficiales parciales hacia las 23:30, hora local, pero el escrutinio de la parlamentaria puede tardar un par de días.



Colas para comprar oxígeno

Los contagios de covid-19 promediaron 9.667 al día esta semana, la cifra más alta en 13 meses de pandemia en Perú, y el sábado hubo un récord de 384 muertos, casi el doble que la cifra diaria de las últimas 10 semanas.



Mientras unos peruanos votaban, decenas de otros hacían fila afuera de locales de venta o donación de oxígeno en Lima para conseguir una recarga para un familiar con covid-19, observaron periodistas de la AFP.



El voto en Perú es obligatorio y quienes no lo ejercen se exponen a multas.



"Es injusto porque nosotros en vez de estar ahí en la votación haciendo nuestra cola, tenemos que amanecernos para recibir un balón de oxígeno", dijo a la AFP Micaela Lizama, de 38 años, mientras esperaba en un local del distrito capitalino de Villa El Salvador.



"Tenemos más prioridad ahorita para la salud que para las votaciones (...), porque más prioridad tiene mi paciente", indicó a la AFP Rubén Arias, de 22 años.



Mario Tinoco, de 52 años, dijo que prefería pagar la multa por no votar, pues "tengo que conseguir oxígeno, eso es lo principal para mí”.



Perú acumula 54.669 muertos por Covid-19 y 1,6 millones de casos. Reflejo de la frágil situación sanitaria es que seis candidatos han contraído el coronavirus, tres de ellos en la última semana: George Forsyth, José Vega y Marco Arana.



El horario de votación fue extendido en cuatro horas para evitar aglomeraciones semejantes a las vividas durante los mitines de campaña.

Un panorama complicado para el ganador

El nuevo presidente debe asumir el 28 de julio, día en que Perú conmemora el bicentenario de su independencia, y tiene el reto de superar la emergencia sanitaria, la recesión económica y la crisis política en una nación de 33 millones de habitantes.



De los diez presidentes que ha tenido Perú tras el fin del régimen militar, en 1980, siete fueron condenados, están salpicados por escándalos o tienen investigaciones de la fiscalía en curso.



A los estragos causados por la pandemia y la recesión (el PIB cayó 11,12% en 2020) se suma la inestabilidad política del último quinquenio, que alcanzó su clímax en noviembre cuando Perú tuvo tres presidentes en cinco días, con protestas que dejaron dos muertos y un centenar de heridos.



Los centros de votación, que abrieron a las 7:00, hora local, funcionarán durante 12 horas, cuatro más que lo habitual, para recibir los sufragios de 25 millones de peruanos, quienes han visto pasar cuatro presidentes desde 2018.