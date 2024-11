Perú espera "el mejor momento" para nombrar embajadores en Bolivia y Colombia

El Gobierno peruano trabaja para recuperar la normalidad diplomática con sus vecinos Bolivia y Colombia y espera "la mejor oportunidad" para volver a nombrar embajadores en ambos países, explicó el canciller de Perú, Elmer Schialer, en una entrevista con EFE.



Las relaciones diplomáticas de Lima con varios de sus vecinos de latinoamericanos se deterioraron tras el intento de autogolpe del expresidente Pedro Castillo (2022) y la asunción de Dina Boluarte.



Es el caso de Bolivia, "un importante país para nosotros", con más de mil kilómetros de frontera compartida y al que Lima sigue de cerca porque "aquello que suceda en Bolivia puede tener repercusiones en el Perú".



"Estamos viendo la mejor oportunidad, el mejor momento para volver a nombrar embajadores", adelantó Schialer, quien recordó que no hubo una decisión de retirar a los diplomáticos, sino que terminaron sus funciones por razones administrativas y no fueron sustituidos.



"Por supuesto que es una señal diplomática, pero justamente para evitar malos entendidos, estamos viendo el mejor momento para poder este nombrar nuevamente y restablecer nuestros embajadores", insistió el canciller, que evitó hablar de plazos.



También con Colombia "estamos en muy buenas conversaciones para normalizar también nuestras relaciones", mientras que la situación no parece tan optimista con México.



Las relaciones se deterioraron durante el mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y el cambio que Lima esperaba tras la asunción de Claudia Sheinbaum no se ha producido.



No obstante "somos resilientes, mantenemos los ojos muy abiertos y estamos muy atentos a cualquier señal de México en ese sentido, que no quepa duda que la habremos de reciprocar", apuntó el canciller peruano.



Schialer concluye este sábado una breve visita a Madrid en la que se ha reunido con su homólogo español, José Manuel Albares, para abordar temas de cooperación bilateral y refrendar el apoyo de Madrid a la adhesión de Perú a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico).