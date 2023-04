Perú impide la entrada a decenas de migrantes, la mayoría venezolanos

Decenas de migrantes de Venezuela, Haití y Ecuador que vivían en Chile fueron impedidos de ingresar a Perú en su ruta de retorno a sus países de origen, informó este jueves la policía.



Bajo el intenso calor, los migrantes, entre ellos mujeres embarazadas y niños, se ubicaron entre los puestos fronterizos de Santa Rosa, en Perú, y de Chacalluta, en Chile.



Medio centenar de policías peruanos formaron un cordón para evitar que los migrantes entraran en el país.



La mayoría de ellos han expresado que desean ingresar a Perú para continuar con su viaje con destino a Lima y luego hacia Tumbes en la frontera con Ecuador, para llegar hasta su país Venezuela.



"Yo decidí devolverme a Venezuela, y eso es lo que queremos todos aquí, que nos dejen pasar y queremos devolvernos a Venezuela porque en Chile ya no nos quieren porque ya nos miran a nosotros como los delincuentes que hay y que nosotros no tenemos culpa", dijo a la AFP la venezolana Marina Arellana, quien trabajaba como comerciante en Chile.



"Nosotros queremos devolvernos a nuestro país y no volver nunca más", declaró la ecuatoriana Stephanie Alvendrago.



Chile empezó en febrero el despliegue de militares para resguardar las fronteras con Perú y Bolivia, en un intento por controlar el ingreso de migrantes por pasos no habilitados.