Perú inicia la vacunación contra el Covid-19, con Sagasti entre los primeros

Perú, muy golpeado por la segunda ola de la pandemia, inició este martes la vacunación contra el covid-19, dos días después de que llegaran las primeras 300.000 dosis de la farmacéutica china Sinopharm.



La inmunización comenzó en la mañana en varios hospitales de Lima, donde centenares de médicos, enfermeras y personal de apoyo recibieron la primera dosis de la vacuna, 11 meses después de que la pandemia irrumpiera en el país. La segunda dosis será aplicada en tres semanas más.



"Me vacuno sin miedo, con confianza y con esperanza", declaró el presidente interino peruano, Francisco Sagasti, momentos antes de ser inmunizado en el Hospital Militar de Lima este martes en la noche.



"No tengan miedo a la vacuna", agregó el mandatario, quien dijo que esperaba que "todos los peruanos sean vacunados este año". Precisó que en esta primera jornada la recibieron 3.449 médicos y trabajadores de la salud en Lima.



En el Hospital San Bartolomé "hemos hecho un cronograma de cinco días" para vacunar a todo el personal, dijo su director, el médico Carlos Santillán, tras recibir la primera dosis.



Aviones de la Fuerza Aérea despegaron desde la capital peruana con vacunas para el personal sanitario de las regiones más golpeadas por la segunda ola de la pandemia, entre ellas Huánuco, en la selva central, a 350 km al noreste de Lima.



Otras 700.000 dosis de la vacuna china llegarán este domingo a Perú, que adquirió en total 38 millones de dosis de Sinopharm y otros 20 millones del grupo estadounidense Pfizer.



También va a recibir 14 millones de dosis de la británica AstraZeneca y 13,2 millones a través de Covax, una iniciativa internacional para garantizar un reparto justo de las vacunas, que distribuye productos de varios fabricantes.



Todavía no hay fecha para el inicio de la vacunación entre la población, pero la meta es inmunizar a 26 millones de los 33 millones de peruanos, así como a los extranjeros residentes, principalmente venezolanos (más de 800.000).



El gobierno de Sagasti había recibido críticas por la "demora" en conseguir las vacunas en comparación con países vecinos como Chile y Bolivia, que ya han avanzado en la inmunización de sus poblaciones.



En el país rige desde el 1 de febrero una cuarentena en Lima y otras nueve regiones para reducir los contagios, que repuntaron considerablemente desde la última semana de diciembre.



Perú bordea los 1,2 millones de contagios confirmados y más de 42.000 decesos por covid-19. Sus hospitales están saturados con casi 13.800 pacientes con coronavirus.



Además existe una aguda escasez de oxígeno medicinal para tratar a los enfermos graves, tras aumentar la demanda en 300%, según la ministra de Salud, Pilar Mazzetti.