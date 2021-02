Perú vacuna a 133.000 trabajadores sanitarios en 10 días

Escucha esta nota aquí

Perú vacunó contra el covid-19 a más de 133.000 trabajadores de la salud en los primeros 10 días del proceso de inmunización, informó el viernes el Ministerio de Salud.



Hasta ahora fueron vacunadas 133.564 personas, el 35% de los incluidas en la Fase 1 de vacunación, iniciada el 9 de febrero, según datos del ministerio.



"Como médico y como peruana me siento bien al recibir la vacuna, porque es importante y me estoy protegiendo", dijo a la AFP la doctora Miriam Chávez, de 47 años, al recibir una dosis del fármaco chino Sinopharm este viernes en el estadio Ollantaytambo en Lima.



"Tuve covid hace seis meses, en julio más o menos, y pienso que la vacuna me va a ayudar en algo, porque todavía sigo trabajando en el Hospital Materno Infantil", relató por su parte el administrativo Juan Vega, de 46 años.



Al mismo estadio fueron convocados para ser vacunados más de 1.000 profesionales y funcionarios de 12 hospitales y consultorios de la zona de Ate (distrito del noreste de Lima).



El personal de la primera línea de atención sanitaria está recibiendo la primera de las dos dosis de Sinopharm, mientras el país enfrenta la segunda ola de la pandemia.



Sin embargo, afuera del Instituto Nacional Cardiovascular y otros hospitales de Lima un grupo de médicos han protestado esta semana por no haber sido incluidos en la campaña de vacunación, según medios locales.



Perú ha recibido hasta ahora un millón de vacunas de Sinopharm, pero en las próximas semanas deben llegar más dosis del fármaco chino, así como del grupo farmacéutico estadounidense Pfizer y de otros proveedores.



"Podríamos a estar fines de julio cubriendo un 60% de la población y quedando el resto para el segundo semestre", dijo el nuevo ministro de Salud, Oscar Ugarte. El mandato del actual gobierno transitorio de Francisco Sagasti culmina el 28 de julio.



Perú está sumido en un escándalo de presunta corrupción tras revelarse la semana pasada que 487 personas -entre ellas el expresidente Martín Vizcarra, dos ministras de Sagasti y el nuncio del Vaticano-, habían sido vacunadas anticipadamente de manera irregular.



Además, las autoridades peruanas han sido blanco de críticas por la demora en adquirir las dosis y por la supuesta lentitud del proceso de vacunación.



Con 33 millones de habitantes, Perú registra 44.489 decesos por covid-19 y 1,26 millones de casos confirmados. El país enfrenta un déficit de oxígeno medicinal para pacientes graves y tiene los hospitales saturados con 14.414 enfermos con coronavirus.



Lima y otras regiones del país estarán en cuarentena todo febrero para contener los contagios, que se cuadruplicaron en relación a diciembre.