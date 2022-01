Pescadores y animales, las principales víctimas del derramamiento de petróleo en Perú

Escucha esta nota aquí

Casi una semana después de haber sucedido el derrame de petróleo en las playas de Ventanilla, del vecino país Perú, miles de videos virales han sido compartidos desde las redes sociales. Por ello, un nuevo video grabado por un pescador y difundido por el portal ‘El Popular’, muestra cómo sigue ausente la limpieza en las playas contaminadas, pese a que hubo un comunicado de Repsol en el que se comprometió a subsanar su error.

“No es así, señores, no es así. Duele ver el panorama que se vive acá. A dónde vienen a morir nuestras aves. Como pueden ver, hasta hemos tenido que enterrar a los animales porque pueden ocasionar enfermedades para los humanos”, dijo.

Aunque no se conoció el nombre ni la edad del trabajador del mar, lo más impactante fue ver que la zona permanece como si nada hubiera pasado, si la ayuda de Repsol nunca llegó.

“Muchos desconocen que mis compañeros pescadores saben cómo están, cómo están las aves todas muertas. Están en estado de putrefacción. Así nos tienen, mentira tras mentira. No es un pescador el quien le habla sino la masa de pescadores artesanales”, contó.

El objetivo del pescador artesanal fue evidenciar que las aves se están muriendo y las autoridades poco a nada realizan para que ese daño sea, por lo menos, en menos porcentajes.

“Ojalá alguien pueda prestarme atención y que nos ayuden, no queremos que nos regalen, somos trabajadores y se puede dar una solución a esto, pero ambos pongamos nuestros hombros. No tratemos de mentir, de cerrar nuestras playas…”, señaló.

El video viral en Twitter concluye con el mensaje del pescador que pide apoyo más que cosas regaladas, asimismo, desea que se respeten los derechos de sus colegas para continuar con el trabajo.

“Mucha gente quiere ver qué solución se está dando, pero, ¿eso está permitido? No, señores. Ven los ojos a los pobres, porque así debe de vivir. No hay nada más rico que defender tus derechos, sabes cómo y cuándo debes llegar. De qué limpieza me hablan, gelatinas… gelatinas…”, concluyó.

A continuación, un vídeo de 'El Popular' que refleja los daños que dejó el derrame de petróleo en Ventanilla: