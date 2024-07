Petro pide en la ONU 7 años más y medidas financieras para acuerdos de paz de Colombia

El presidente colombiano, Gustavo Petro, pidió este jueves en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas medidas para "potenciar la capacidad financiera" de Colombia con el fin de implementar los acuerdos de paz con las FARC y ampliar siete años su vigencia.





En una sesión dedicada a analizar los avances trimestrales de los acuerdos, Petro pidió en particular que a Colombia le "quiten el riesgo de endeudamiento (los intereses de la deuda)", que son del orden del "8-9%".





"Hemos entregado 7.000 millones de dólares en spread, en riesgo por encima de la tasa de interés de mercado por nuestra deuda", dijo.





Para Petro, ese dinero podría destinarse a la implementación de los acuerdos firmados en 2016 entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en particular la repartición de tierras entre los campesinos que han depuesto las armas -en el origen del viejo conflicto armado-, uno de los principales puntos del mismo.





De paso, también contribuiría a resolver otros problemas que afectan al mundo como las drogas y la crisis climática.





"La paz de Colombia acaba la cocaína en el mundo (...). Salva el tercer pulmón de estabilidad climática del mundo", pues el "90% del conflicto" colombiano se centra en la selva amazónica, dijo el mandatario.





"No habría un trato mutuo mucho más honorable, digno y contundente", aseguró a los 15 países reunidos en el Consejo de Seguridad.





Es la primera vez que Petro asiste a este ejercicio trimestral del máximo órgano de la ONU que sigue de cerca los avances de los acuerdos pactados en 2016 y que ahora pretende ampliar a otras guerrillas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a grupos armados disidentes, en lo que denomina "Paz total".