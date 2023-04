Petro propone a Biden levantar sanciones a Venezuela si cumple "agenda electoral"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso este jueves a su par estadounidense, Joe Biden, que levante "paulatinamente" sanciones a Venezuela si cumple "una agenda electoral", durante una reunión en la Casa Blanca en la que le pidió que defienda el canje de deuda por acción climática.



Colombia acogerá la semana que viene una conferencia internacional sobre el estancado diálogo político en Venezuela en la que participará Estados Unidos.



Esa reunión buscará "establecer los mínimos de un gran acuerdo que garantice no sólo elecciones, levantamiento de sanciones, sino además la normalidad en la vida de todos los actores políticos" de Venezuela, afirmó Petro en rueda de prensa después del encuentro con Biden.



Hasta ahora Washington, que no reconoce al gobierno del presidente Nicolás Maduro, ha advertido que mantendrá sus sanciones hasta que vea "pasos concretos" hacia una democratización y ha insistido en que su objetivo son elecciones "libres y justas".



El diálogo entre el gobierno y la oposición de Venezuela está estancado desde noviembre y Maduro lo supedita al levantamiento de las sanciones.



"En una parte de la balanza está el tema de las elecciones en Venezuela, pero en otra parte de la balanza están las sanciones", afirmó Petro.



El exguerrillero y exsenador propuso "construir dos rieles".



"Uno, el cronograma electoral venezolano con garantías, la entrada de Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos", un órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y el otro: "una desactivación paulatina y progresiva de sanciones", explicó.



Petro, quien niega ejercer de mediador, no aclaró qué le respondió Biden, pero aseguró que "no se condicionó" un "riel" al otro.



La meta es -dijo- "que el pueblo decida libremente, sin sanciones, sin presiones, su propio destino social y político" en las elecciones presidenciales previstas para 2024 y en las que se da por descontado que Maduro se postulará.



"Quedó planteada sobre la mesa una estrategia que es hacer primero elecciones y después levantar sanciones o, paulatinamente, en la medida en que se va cumpliendo una agenda electoral, se vaya también, paralelamente levantando progresivamente sanciones", explicó a los periodistas.



Petro fue acogido con palabras de elogio por Biden, para quien Colombia es "una piedra angular" en América Latina.



Le felicitó y bromeó por su cumpleaños, a lo que Petro contestó que hoy en día tener 63 años "es como tener 40".



"Tenemos una oportunidad si trabajamos lo suficientemente duro para tener un Hemisferio Occidental unido igualitario, democrático, y económicamente próspero", añadió el presidente octogenario, que alabó a Colombia por la "hospitalidad" a los refugiados venezolanos.



- Clima -

Lejos de la mirada de los periodistas, la reunión dio para mucho.



Se habló de crisis climática, el mismo día en que Biden, que lo considera una prioridad, pidió al Congreso 500 millones de dólares para el Fondo Amazonía.



Y, según Petro, consideraron "la posibilidad de cambiar deuda por acción climática en todo el mundo, a partir de los derechos especiales de giro" del Fondo Monetario Internacional (FMI).



"Dijeron que estaban muy interesados en llevar al FMI la propuesta y volverla una realidad", aseguró.



Abordaron asimismo "la construcción de una Alianza por el Progreso" que consistiría en "construir una red de transmisión eléctrica a escala americana" a partir del gran potencial de energías limpias de América Latina.



"El tema Colombia-Panamá aquí se vuelve fundamental", añadió refiriéndose a la interconexión eléctrica entre ambos países.



- Lucha antidroga -

Otro de los apartados fue la política antidroga.



Petro es crítico con la guerra antidrogas respaldada por Estados Unidos y propone centrarse en el consumo más que en la producción, así como detener la persecución de los pequeños cultivadores.



Los dos líderes examinaron "cómo ayudar en la construcción de una reforma agraria en Colombia", en medio de una política sobre las drogas "mucho más eficaz" en la que "el campesinado pueda tener mejores garantías y condiciones para producir cualquier cosa diferente a la hoja de coca", afirmó Petro.



A mediados de marzo el jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina y el Caribe, Brian Nichols, consideró "muy difícil" que el plan antidrogas de Petro tenga éxito si no erradica cultivos.



Pero Petro aseguró este jueves que "quedó bien entendido que una cosa es fumigar una mata y a unos seres humanos, que son débiles económicamente, y otra cosa es perseguir el empresariado del narcotráfico, que se hace a partir de labores de inteligencia" y "de la interdicción", para lo que pidió a Washington más embarcaciones, lanchas y drones.



De las palabras de Petro se deduce que hablaron poco de la política de "paz total" con la que aspira a poner fin a más de seis décadas de violencia en Colombia. Y "relativamente" de migración.