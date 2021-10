Piden rescate de $us 17 millones por misioneros secuestrados en Haití

Escucha esta nota aquí

Los secuestradores de 17 norteamericanos, entre ellos cinco niños, en Haití piden un rescate de 17 millones de dólares, dijeron a la AFP fuentes de los servicios de seguridad.



Integrantes de la banda "400 mawozo", que desde hace meses controla la zona por donde circulaba el sábado el grupo de misioneros y sus familiares, exigieron un millón de dólares por cada rehén, según las fuentes que pidieron no ser identificadas.



El ministro de Justicia, Liszt Quitel, confirmó la implicación de esa banda armada e indicó al diario estadounidense The Washington Post que los secuestradores exigen habitualmente grandes sumas que luego son rebajadas en las negociaciones. El ministro dijo que su equipo no participa en las negociaciones.



La organización Christian Aid Ministries, a la que pertenecen los misioneros raptados, dijo el domingo que los secuestrados son cinco hombres, siete mujeres y cinco niños. Dieciséis son estadounidenses y uno canadiense.



Afincada en Ohio, Estados Unidos, la entidad religiosa dijo en su comunicado que el grupo regresaba de un orfanato cuando fue secuestrado en la periferia de Puerto Príncipe.



En abril, 10 personas, entre ellos dos religiosos franceses, estuvieron secuestrados 20 días por la banda "400 mawozo" en la misma región situada entre Puerto Príncipe y la frontera con República Dominicana.



Haití es considerado zona roja por Estados Unidos que aconsejó a sus ciudadanos a no viajar a ese país debido a los numerosos secuestros que, en su mayoría, "tienen a estadounidenses como víctimas".



