Polémica en Brasil después de que Lula asociara videojuegos con violencia

Brasileños especialistas en videojuegos pidieron al presidente Lula da Silva que reconsidere sus declaraciones recientes sobre que esta práctica "enseña a los niños a matar", en una carta abierta que este lunes reunía 70 firmas.



Las declaraciones del presidente ocurrieron en medio de un clima de conmoción nacional por el asesinato el 5 de abril de cuatro niños de entre 4 y 7 años en una guardería de Blumenau (Santa Catarina, sur) a manos de un hombre armado con un hacha.



"No hay videojuegos hablando de amor. No hay videojuegos hablando de educación. Sólo hay juegos enseñando a los niños a matar", dijo Lula el 18 de abril durante una reunión con ministros en el Palacio de Planalto para anunciar medidas de protección a las escuelas.



"Dudo que haya un niño de 8, 9, 10 años que no esté habituado a pasar gran parte del tiempo jugando a esas porquerías. Hoy los chicos juegan con gente de otro país, pasan la noche entera jugando, y todo eso resulta en esa violencia en medio de los niños", agregó Lula.



Profesores de cursos universitarios, investigadores y desarrolladores de juegos digitales defienden que estos "son artefactos culturales complejos y diversos", y "la asociación simplona entre videojuegos y violencia no sólo es equivocada, sino también puede potencialmente distorsionar una discusión seria sobre las raíces de la violencia", según la carta, que desde que fue lanzada, el 20 de abril, reunió 71 firmas de especialistas del área.



"La afirmación del presidente Lula sobre que los juegos digitales no educan y provocan violencia va contra las investigaciones y los datos existentes sobre el tema", prosiguen.



La violencia "exige un análisis más complejo, considerando distintos factores", entre ellos "ideologías fascistas, cuestiones sociales, económicas, culturales, psicológicas", afirman los especialistas, quienes "exhortan" a Lula a dialogar con el sector para "rever" su posición.



Figuras destacadas como el "influencer" Felipe Neto, con 45 millones de suscriptores en YouTube, también criticaron al presidente.



"Lula está equivocado. Es un análisis raso, ultrapasado y que no refleja la realidad. Otro error grotesco en la comunicación del Presidente", tuiteó Neto la semana pasada.



Uno de los hijos del presidente, Luis Claudio Lula da Silva, también reaccionó a sus declaraciones.



"Mi padre vio a sus hijos y nietos crecer jugando a videojuegos. Él sabe que eso no nos tornó violentos, hizo una declaración en vivo sobre un asunto polémico y terminó generalizando", afirmó.



Durante la campaña presidencial, en 2022, Lula se reunió con un grupo de "gamers" y recibió propuestas para incluir en su programa de gobierno, afirmando en sus redes sociales que los "videogames no son sólo entretenimiento, sino también cultura, empleo y desarrollo tecnológico".



Según la Asociación Brasileña de Desarrolladores de Juegos Digitales (Abragames), Brasil era en 2022 el mayor mercado consumidor de videojuegos de América Latina y el 12º del mundo.