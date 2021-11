Polémica por el matrimonio de una niña de 12 años en Irak

Escucha esta nota aquí

La justicia iraquí aplazó este domingo una vista que habría permitido a un hombre formalizar su unión religiosa con una niña de 12 años, según el abogado de la madre, un caso que está causando polémica en el país.



Marwan Obeidi indicó a la AFP que pedía a un tribunal cercano a Bagdad "no registrar el matrimonio" porque la niña "no puede casarse debido a su corta edad".



Según Obeidi, la vista se aplazó al 28 de noviembre.



En Irak, la edad legal para contraer matrimonio es de 18 años, pero existen excepciones para permitir una unión con 15 años con el acuerdo parental o judicial, según la oenegé Save The Children.



"Los matrimonios religiosos no están permitidos" fuera de un determinado marco "pero este tipo de uniones siguen produciéndose con regularidad y pueden ser oficializadas con el pago de una multa", explica la oengé en un reciente informe.



Antes de la audiencia, una docena de activistas de una organización feminista iraquí se manifestaron frente al tribunal.