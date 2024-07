Policía británica encuentra al sospechoso de matar a tres mujeres "con una ballesta"

La policía británica informó este miércoles de que un hombre de 26 años, sospechoso de haber matado de manera "selectiva" a la mujer y las dos hijas de un locutor de la BBC en el norte de Londres, se encontraba bajo custodia. La policía lanzó el martes por la noche una amplia operación para buscar a Kyle Clifford, cuyo retrato fue ampliamente difundido por los medios británicos. Fue encontrado en Enfield, un municipio al norte de Londres a unos 20 km de la ciudad de Bushey, donde fueron asesinadas Carol Hunt, la esposa de 61 años del presentador de radio de la BBC John Hunt, y sus dos hijas, Louise, de 25 y Hannah, de 28 años. Sin embargo, aún no se realizó ninguna detención oficial. "Tras extensas investigaciones, se ha localizado al sospechoso y no se busca a nadie más en relación con la investigación en este momento", dijo la inspectora detective Justine Jenkins de la Unidad de Delitos Mayores de Bedfordshire, Cambridgeshire y Hertfordshire. "Este sigue siendo un momento increíblemente difícil para la familia de las víctimas y pedimos que se respete su privacidad mientras aceptan lo sucedido", añadió.

Clifford "recibe tratamiento médico tras ser encontrado con heridas", indicó la policía del condado de Hertfordshire. Todavía no se produjo una detención oficial, aclaró después.



La policía local afirmó que recibió una llamada el martes por la noche para acudir a una casa en Bushey, donde las víctimas fueron declaradas muertas por los servicios de emergencia.



Jon Simpson, jefe de la policía de Hertfordshire, aseguró que los investigadores estiman que el ataque fue "selectivo" contra las víctimas y calificó el suceso como "un incidente horrible que involucra lo que actualmente se cree que es una ballesta".



La policía indicó el miércoles creer que Clifford "era conocido de las víctimas" y afirmó que "por el momento no se busca a ninguna otra persona en relación con la investigación".



Los investigadores realizaron registros en una dirección en Enfield, la ciudad donde fue detenido el sospechoso.



La ministra del Interior, Yvette Cooper, calificó este ataque de "profundamente impactante" en la red social X.



BBC Radio Five Live, donde trabaja John Hunt, envió una nota interna a sus trabajadores en la que mencionó un drama "absolutamente espantoso".



"Nuestros pensamientos están con John y su familia en este momento increíblemente difícil", añadió.



Uno de sus compañeros, el presentador Mark Chapman, describió un "día desgarrador" al recordar entre lágrimas la tragedia, en directo el miércoles por la noche.



Una mujer, que vive cerca del lugar de lo ocurrido, contó que oyó gritos muy "agudos" provenientes de la casa el martes, y que después se desató "un caos" cuando la policía llegó armada y pidió a los vecinos "permanecer en sus casas".



La posesión de una ballesta no necesita un permiso específico en Reino Unido, pero es ilegal transportar una en un lugar público sin tener un motivo razonable.



En 2021, un hombre entró en el recinto del Castillo de Windsor armado con una ballesta y afirmó que su intensión fue matar a la reina Isabel II, por lo que fue condenado el año pasado fue condenado a nueve años de prisión.