Policía de EEUU busca pistas sobre tiroteo mortal en un cumpleaños

El lunes por la mañana, 36 horas después de la tragedia, las autoridades estatales y locales aún no habían dado a conocer ningún detalle sobre un posible sospechoso o sospechosos, el motivo del tiroteo, las identidades y edades de las víctimas o cómo murieron.

Las autoridades no informaron si han detenido a algún sospechoso o si los tiradores siguen en libertad o murieron en el tiroteo del sábado por la noche que terminó con la calma de Dadeville , una comunidad muy unida de unos 3.000 residentes al noreste de Montgomery, la capital del estado.

Sin embargo, durante dos conferencias de prensa el domingo, las autoridades proporcionaron poca información y no respondieron preguntas, mientras que Burkett dijo que los investigadores estaban entrevistando a testigos.

"No vamos a precipitarnos al fracaso", dijo. "Esta también es una situación muy variable", agregó Burkett, mientras imploraba a los residentes que presenten información que pueda arrojar luz sobre lo sucedido.

"No puedo insistir lo suficiente en esto: necesitamos absolutamente que lo compartan", dijo el oficial.

"La madre dijo que quien tuviera armas tenía que salir y ellos no salieron y cinco minutos después comenzó el tiroteo", dijo Cox según The Advertiser.

"No sabía lo que estaba pasando , solo vi sangre saliendo de mi brazo", dijo.

Me dijeron que me quitara del camino o me dispararían", recordó.