Policía dispersa una manifestación en Bagdad contra profanación del Corán en Europa

El jueves, los partidarios de Sadr incendiaron la embajada de Suecia en Bagdad.



Estocolmo fue escenario de dos profanaciones recientes del Corán, la primera a fines de junio y la última el pasado jueves, protagonizadas por un refugiado iraquí, Salwan Momika, de 37 años.



Esto desató una crisis diplomática entre Suecia e Irak, que expulsó a la embajadora sueca.



La cancillería iraquí condenó este sábado en un comunicado "la profanación del santo Corán y de la bandera iraquí frente a la embajada de Irak en Dinamarca".



"Estos hechos odiosos no pueden ser vistos como libertad de expresión y libertad de manifestación", añadió.



Sin embargo reafirmó "su compromiso pleno con la convención de Viena" y aseguró que "el gobierno iraquí responde por la protección y seguridad de las delegaciones diplomáticas".



"No podemos permitir que se reproduzca lo que sucedió en la embajada del reino de Suecia", agregó.



Irán condenó también el incidente en Copenhague.



"El gobierno danés es responsable de impedir los insultos contra el santo Corán y todo lo que es sagrado para el islam, y debe emprender acciones legales para castigar a quienes los insulten", sostuvo el portavoz de la cancillería iraní, Nasser Kanani, en un comunicado.



El Guía Supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, pidió a Suecia que entregue a Momika "a la justicia de los países islámicos".



Y Sadr condenó las profanaciones del Corán, pero se mostró enigmático en cuanto a lo que sucederá con las movilizaciones.



"Las palabras ya no tienen ninguna utilidad", escribió en Twitter el líder que ya ha demostrado en el pasado su capacidad para movilizar a miles de manifestantes.



El jueves, Sadr calificó el incendio de la embajada de Suecia de "acto espontáneo y popular", y advirtió como una "escalada" futura "si se repiten" las profanaciones.



Los incidentes de Suecia provocaron una oleada de condenas, con manifestaciones el viernes en Irak, Teherán y Líbano.



El viernes, Emiratos Árabes Unidos convocó al encargado de negocios sueco para "condenar enérgicamente las repetidas autorizaciones dadas por el gobierno sueco" a reuniones durante las cuales se profanó el Corán, según un comunicado de la diplomacia emiratí.



Teherán decretó el viernes que no se aceptaría a ningún embajador sueco en Irán hasta que Suecia tome "medidas concretas" para impedir nuevas profanaciones del Corán en su territorio.



La policía sueca declaró que había autorizado tales actos en nombre de la libertad de reunión, pero que ello no significaba que los aprobara.