Polonia inicia investigación para posible extradición de exnazi de Canadá

El ministro polaco de Educación anunció el martes que había encargado una investigación para estudiar si el veterano ucraniano con pasado nazi homenajeado recientemente en el Parlamento de Canadá había cometido crímenes en ese país y podía ser extraditado.



"Teniendo en cuenta los acontecimientos escandalosos que se produjeron en el Parlamento canadiense, donde un miembro de la formación criminal nazi SS Galizien fue homenajeado en presencia del presidente (Volodimir) Zelenski, he tomado medidas para una eventual extradición de este hombre a Polonia", escribió en la red social X (antes Twitter) Przemyslaw Czarnek.



En una carta publicada en la misma plataforma, el ministro pidió al presidente del Instituto de Memoria Nacional (IPN), encargado de investigar los crímenes nazis y comunistas, "comprobar de manera urgente en los documentos si Yaroslav Hunka no está buscado por crímenes contra el pueblo polaco y polacos de origen judío".



"Las características de estos crímenes constituyen bases para pedir su extradición hacia Canadá", añade en esta misiva.



Durante la visita de Zelenski a Ottawa el viernes, el presidente de la Cámara de los Comunes de Canadá, Anthony Rota, rindió homenaje a Hunka, un veterano ucraniano de 98 años acusado de haber combatido con la SS.



La decisión generó un fuerte escándalo que llevó a la dimisión del presidente parlamentario este martes.



Según la asociación canadiense de defensa de la comunidad judía Friends of Simon Wiesenthal, Hunka sirvió en la 14ª División de Granaderos Waffen de las SS, una unidad militar de los nazis cuyos crímenes contra la humanidad durante el Holocausto están bien documentados.