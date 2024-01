“Por favor ayúdennos, tengo mucho miedo”: el desgarrador pedido de auxilio desde el interior del canal tomado por encapuchados en Ecuador

“Por favor ayúdennos. Tengo mucho miedo. Estoy con dos compañeros en el baño de la redacción . Se escuchan disparos. Gritos. No quiero morir", escribe Alina Manrique en un grupo de WhatsApp. Son las 15:22, hora de Bolivia. En el edificio del canal TC Televisión, en Guayaquil (Ecuador), la situación es un caos.

“Me arrancaron la cadena y me pusieron un arma en la cabeza. Cortaron la luz. Pensé que iba a morir y que no iba a ver a mis hijos nunca más”, es parte del desgarrador relato de Manrique.