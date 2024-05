Porto Alegre, enfrentado a desafíos titánicos para evitar nuevos desastres, dice alcalde

Tres semanas después de que empezaran las lluvias, barrios enteros - pobres y ricos -, cercanos al río Guaíba, permanecen inaccesibles por el agua que se coló por más de 1.000 km de vía pública de la moderna capital del estado de Rio Grande do Sul, de unos 1,4 millones de habitantes.

R: "A medida que el agua va bajando, vamos limpiando. ¿Cuántas de esas residencias van a poder ser reaprovechadas? No lo puedo decir. Hay lugares donde no se puede volver, otros que va a ser posible reparar. En todas esas áreas, hay mucho barro y eso obstruyó también la red de aguas pluviales. Debemos limpiar esas redes rápidamente, si no, se vuelve tierra. Y esa tierra endurecida puede provocar que cualquier lluvia inunde la ciudad".