Postulación al presidente Fernández al Premio Nobel de la Paz desata polémica en Argentina

Escucha esta nota aquí

La postulación del presidente Alberto Fernández al premio Nobel de la Paz de este año generó polémica en Argentina tras divulgarse la iniciativa de tres diputados del MAS bajo el argumento de que el mandatario argentino les salvó la vida al expresidente Evo Morales y al exvicepresidente Álvaro García Linera.

"Es realmente una vergüenza que un presidente testimonial que recibe órdenes de Cristina Kirchner, que apoya a Maduro y no condena sus violaciones a los derechos humanos, que interfirió en las elecciones de Bolivia, haciendo campaña y financiando al candidato de Evo, que miente en el tema de salud vacunando a los propios y no a las personas adultas y personas de riesgo, no puede ser nunca premio Nobel de la Paz", dijo el diputado por Unión Cívica Radical (UCR), Álvaro Héctor de Lamadrid.

La diputada por el Frente para la Victoria, María Carolina Moisés, salió en defensa de la postulación de los tres legisladores del MAS, al justificar que la propuesta es una gran noticia por el afecto no solo que le tienen a Alberto Fernández, líder y presidente de la Nación, sino por lo que hizo en su momento ante la "terrible injusticia, el maltrato y la situación extrema que vivió el pueblo boliviano" y sus referentes por el "golpe de Estado" a fines del 2019.

Moisés agregó que Fernández se la jugó por salvar vidas y después trabajó por la recuperación de la institucionalidad y la democracia en Bolivia.

El diputado por Propuesta Republicana (PRO), Francisco Sánchez, consideró que hay dos cuestiones confluyentes en este caso, ya que por un lado es una precandidatura absolutamente ideológica que más allá de las afinidades del progresismo del Foro de San Pablo y Puebla, no tienen razón de ser.

Sánchez añadió que la segunda cuestión es que con los premios Nobel, sobre todo de la Paz, "cualquier cosa es posible", debido a que la Academia Noruega se inclina por la izquierda hace décadas.

"Solo por dar un ejemplo, ¿no le dio el Nobel a Barack Obama, que inició siete guerras en sus ocho años de gobierno? Así que, suponiendo que el delirio ideológico de los tres diputados del MAS tuviese algún éxito con que le otorguen el galardón a Fernández, para los argentinos va a seguir siendo el malintencionado inepto que sabemos es", respondió el diputado.

En Tarija, el diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Edwin Rosas, cuestionó la propuesta por considerar que es un despropósito y una vergüenza que tres legisladores del MAS postulen a un personaje político que está fuera del país y se menosprecie a personalidades bolivianas, como Felipe "El Mallku" Quispe o el ícono del folclore tarijeño, Luis Aldana.

"Los del partido oficialista siguen haciendo el ridículo a nivel internacional", sostuvo.

La postulación de Fernández es iniciativa de los diputados Gróbert Nogales, Santos Mamani y Gualberto Arispe.