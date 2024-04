Presidenta de Perú dice que son prestados los Rolex que desataron el escándalo

La indagatoria por el caso conocido como Rolexgate que sacude a su frágil gobierno comenzó a las 8h30 locales (13h30 GMT) y concluyó luego de cinco horas y media, cuando Boluarte se retiró de la fiscalía sin declarar a la prensa.





Horas despúes, la presidenta hizo una declaración en la que aseguró que los tres relojes Rolex por los que es investigada no son suyos sino que se los prestó un amigo cercano, gobernador regional y aliado político.





"Debo reconocer que fue una equivocación aceptar en calidad de préstamo esos relojes de mi amigo Wilfredo Oscorima", dijo Boluarte, quien señaló que ya los devolvió a su dueño.





"Todo lo que se ha dicho es falso", enfatizó respecto a las joyas Cartier y Van Cleef, que le imputa la fiscalía. Según Boluarte su bisutería es marca Unique.







- Bajo la mira del fiscal -

El fiscal general, Juan Carlos Villena, estuvo a cargo de la "toma de declaraciones a la presidenta de la República", informó el Ministerio Público a través de la red social X.





Los fiscales pidieron a la mandataria que presente, en caso de que los tenga, los objetos de valor no declarados como parte de su patrimonio cuando asumió el cargo y que muestre los justificantes de compra o explique su procedencia.





La indagación se produce luego de que la policía allanara su vivienda y el despacho presidencial el 30 de marzo en busca de la supuesta colección, compuesta por al menos tres relojes de alta gama marca Rolex que la prensa le atribuye a través de diversas fotografías publicadas en los últimos días.





Fuera de la fiscalía grupos pequeños de simpatizantes y detractores se apostaron mientras Boluarte declaraba.





"¡Mujeres unidas, jamás serán vencidas!", "¡Dina resiste, Dina no estás sola", fueron consignas de alrededor de medio centenar de manifestantes, la mayoría mujeres, en apoyo a la mandataria.





Pero no todos los gritos fueron amables. "¡Dina, la cárcel te espera!", clamaba a todo pulmón un pequeño grupo a corta distancia.





"Qué diga la verdad, dónde están los relojes, queremos que la metan presa", dijo a la AFP una mujer que pidió reserva de su nombre.





El gobierno espera que el caso se cierre con la versión de Boluarte para poner fin a un escándalo que ya provocó dos pedidos de destitución desde la oposición parlamentaria de izquierda, ambos desestimados el jueves por la mayoría derechista del Congreso.





- Pulsera Cartier bajo sospecha -

La fiscalía solicitó explicaciones sobre el origen de depósitos bancarios por un millón de soles (unos 269.000 dólares) en sus cuentas en el período en que se desempeñó como ministra entre 2021 y 2022.