Presidenta de Perú pide "una tregua" en las protestas por su renuncia

"No me voy a cansar de llamarlos al diálogo, la paz y la unidad", dijo Boluarte en una conferencia con la prensa extranjera en el Palacio de Gobierno en Lima.

"Me iré cuando hayamos convocado a las elecciones generales (...) No tengo intención de quedarme en el poder·, dijo tajante, agregando que el Congreso "sin duda alguna" va a confirmar en febrero el adelanto de las elecciones, previstas para abril 2024.

A Castillo "le convenía dar un autogolpe de Estado para victimizarse y mover todo este aparato paramilitar y no responder al Ministerio Público por los actos de corrupción por los que se les está denunciando. Aquí no es ninguna víctima el señor Castillo, aquí hay un país que se está desangrando producto de su irresponsabilidad", afirmó.

"Mañana me presentaré ante la OEA para informar con la verdad, el gobierno peruano y menos Dina Boluarte tienen algo que esconder, siempre he hablado con la verdad, mirando al frente a mis hermanos y hermanas, son 50 personas fallecidas en estos actos de protestas, me duele, como mujer, madre e hija, me duele", indicó.