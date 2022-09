Presidente de Argentina evoca ante la ONU el atentado fallido contra Cristina Kirchner

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, evocó este martes ante la Asamblea General de Naciones Unidas el fallido atentado contra su vice Cristina Kirchner, y aseguró que la sociedad argentina podrá mantener el consenso democrático, lejos de la violencia política.



"Los magnicidios han sido prólogo de grandes tragedias", dijo Fernández en alusión al ataque sufrido el pasado 1 de septiembre por Kirchner, a quien un hombre apuntó en la cabeza con una pistola que pese a ser gatillada dos veces no se disparó.



Al agradecer la solidaridad internacional recibida, el presidente argentino sostuvo que el atentado "no solo afectó la tranquilidad pública, sino que también trató de alterar una virtuosa construcción colectiva: la democracia recuperada en 1983, hace casi 40 años".



"Los argentinos construimos el acuerdo de 'Nunca más' al terrorismo de Estado y a la violencia política. Estoy seguro de que no conseguirán cambiar el amplio consenso de la sociedad argentina", enfatizó Fernández al denunciar que "quienes buscan debilitar y erosionar las democracias tienen intereses específicos que los llevan a promover la polarización extrema".



Por el ataque a la vicepresidenta, aparentemente preparado durante días, han sido detenidas hasta ahora cuatro personas.



En su discurso, Fernández se refirió también al tema de la seguridad alimentaria, sobre el cual se realizó este mismo martes un encuentro ministerial al margen de la Asamblea General.



"La seguridad alimentaria debemos asegurarla a todos los habitantes del planeta, no podemos atravesar esta época con hambrunas. Argentina cumplirá su rol como proveedor confiable de alimentos saludables y también de tecnología de producción de alimentos", declaró el mandatario.



Argentina es uno de los principales productores de cereales y de carne vacuna en el mundo.



Aunque no lo nombró directamente, Fernández se refirió finalmente a Estados Unidos para rechazar las sanciones sobre Cuba y Venezuela.



"Quiero llamar la atención sobre el uso de medidas unilaterales de coerción. Argentina se suma al reclamo de Cuba y Venezuela para que se levanten los bloqueos que esas naciones padecen", dijo.