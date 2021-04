Presidente de Argentina llama "imbéciles" a los que cuestionan nuevas restricciones por Covid-19

Escucha esta nota aquí

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, habló tras el anuncio de las nuevas restricciones para intentar frenar el incremento de contagios de coronavirus en medio de la segunda ola que preocupa al Gobierno y cargó contra los opositores que lo critican.

De acuerdo con Clarín, el mandatario argentino dijo: “Hay que ser un imbécil profundo o una muy mala persona para decir que hago esto para evitar las PASO (elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias)", dijo, indignado, al criticar el comunicado de Juntos por el Cambio (JxC) en el que la oposición cuestionó las medidas restrictivas ante la pandemia.

En ese texto, JxC afirmó: “Nos parece particularmente preocupante que frente al fracaso de la estrategia sanitaria del Gobierno nacional la respuesta repetida sea insistir con restricciones excesivas y mal calibradas”.

Fernández se enojó con lo que vinculan las decisiones presidenciales con la posible postergación de las PASO, un proyecto que avanza en el Congreso por impulso oficialista.

"Leí el comunicado. Era impactante, se oponían porque sí. Me quito el traje de presidente, me visto de ser humano, y no me es grato ver chicos contagiados, que se pasan la botella de cerveza transmitiendo el virus. Después contagian a sus padres y abuelos", dijo.

"Lo que estoy haciendo no es más que lo que hace el mundo. Ayer un imbécil me llamaba dictador. ¿Cuál es la dictadura? ¿Cuidar a la gente? Miren los números, 20 mil casos. Hay que ser un imbécil profundo para decir esas cosas o una muy mala persona. Dicen que estoy haciendo esto para evitar las PASO.

Por favor, cómo pueden pensar semejante barrabasada. Si tengo que perder una elección por esto la pierdo", lanzó.

Sobre las medidas anunciadas señaló: "Los contagios se dan en los transportes y en las reuniones sociales", afirmó en diálogo con Radio Con Vos. Y pidió a las personas no circular con otra gente "exponiéndose" a contraer el virus.

Además, negó tener discrepancias con el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, respecto a la nocturnidad.

Tomado de Clarín