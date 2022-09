Presidente de Ecuador anuncia referendo sobre seguridad, justicia y medioambiente

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, presentó este lunes las preguntas de un referendo con el que pretende impulsar reformas que permitan, entre otras cosas, la intervención de militares en el combate al narcotráfico y la reducción del número de diputados en el Congreso.



La consulta "enfrentará problemas que el Ecuador no ha podido resolver en el pasado (...) me refiero sobre todo a la seguridad y el narcotráfico, pero también a graves deficiencias institucionales que merman la calidad de nuestra democracia", dijo el mandatario desde un parque en el norte de Quito.



El gobernante, que en abril había anunciado sus intenciones de realizar una consulta popular, detalló las ocho preguntas que fueron entregadas a la Corte Constitucional para su validación.



Sobre seguridad el mandatario propuso permitir que las Fuerzas Armadas intervengan en el manejo de la seguridad interna para combatir al crimen organizado y narcotráfico, que van en aumento.



También planteó la extradición de ecuatorianos implicados en delitos trasnacionales y que la Fiscalía se encargue de sancionar a funcionarios judiciales que incurran en faltas.



La Constitución señala a los militares como los encargados defender la soberanía territorial, mas no del orden interno. Además, prohíbe la extradición de ecuatorianos y establece que el Consejo de la Judicatura es el órgano encargado de la disciplina dentro de la función judicial.



Enfrentado con el Legislativo, donde la oposición está dispersa pero es mayoría, Lasso también propuso una reducción en la cantidad de diputados, de 137 "a un número cercano a 100".



"Reduciendo el número de asambleístas incrementaremos también el control, la vigilancia y la exigencia ciudadana sobre ellos", dijo Lasso, quien en junio pasado, en medio de protestas contra el alto costo de vida, se salvó de ser destituido por el Congreso.



Otras preguntas plantean más controles a los partidos políticos y que se elimine la facultad que tiene el Consejo de Participación Ciudadana -creado en el gobierno del expresidente socialista Rafael Correa- para designar autoridades.



En cuanto a medioambiente, el gobernante -que ha insistido en su plan de duplicar la producción petrolera- propuso entregar compensaciones a quienes brinden servicios de protección de la naturaleza e incluir las zonas de protección hídrica dentro del sistema nacional de áreas protegidas.



En 2018, el expresidente Lenín Moreno (2017-2021) convocó a una consulta popular que suprimió la reelección indefinida aprobada durante el mandato de Correa (2007-2017).



Este último también usó el recurso de la consulta para inhabilitar a políticos con capitales en paraísos fiscales, reformar la justicia y regular a la prensa.