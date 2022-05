Presidente de Guatemala dice que no participará de Cumbre de las Américas

Escucha esta nota aquí

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, anunció este martes que no asistirá a la Cumbre de las Américas que se realizará en Los Ángeles en junio, sumándose a mandatarios como los de México o Bolivia, que ya adelantaron su ausencia.

La decisión viene luego de críticas del anfitrión, Estados Unidos, a la designación por cuatro años más Consuelo Porras como Fiscal General de Guatemala y a quien Washington sancionó por corrupción. "No me van a invitar a la cumbre. De todos modos yo mandé a decir que no voy a ir", sostuvo el gobernante.

Noticia en desarrollo...