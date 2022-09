Presidente de Irán dice que "se investigará" la muerte de mujer que desató protestas

El presidente de Irán Ebrahim Raisi dijo que se investigará la muerte de una joven que desató protestas en su país y acusó a Occidente de hipocresía por exacerbar preocupaciones.



"Ciertamente será investigada", dijo Raisi a periodistas en las Naciones Unidas e indicó que informes oficiales no dan cuenta de abusos de la policía.



En una conferencia de prensa en Nueva York, donde asistió a la Asamblea General de la ONU, el líder iraní repitió la conclusión de un forense de que Mahsa Amini, de 22 años, no fue golpeada, algo rechazado por los manifestantes.



"Pero no quiero apresurarme a llegar a una conclusión", matizó Raisi. "Si hay una parte culpable, ciertamente debe investigarse. Me comuniqué con la familia de la fallecida apenas pude y les aseguré personalmente que continuaremos investigando el incidente con firmeza", señaló.



Los manifestantes, muchos de ellos mujeres, dicen que Amini murió bajo la custodia de la policía moral, que hace cumplir el código de vestimenta asignado a las mujeres.



Horas después de que Washington impusiera sanciones a esa unidad policial, Raisi acusó a Occidente de "doble rasero", recordando los asesinatos a manos de la policía en Estados Unidos y citando estadísticas sobre las muertes de mujeres en Gran Bretaña.



"¿Por qué no pedir exactamente lo mismo para aquellos que pierden la vida a manos de las fuerzas del orden y otros agentes en todo Occidente: Europa, América del Norte, Estados Unidos de América?", dijo.



Raisi no respondió a una pregunta sobre el fallecimiento de al menos 17 personas durante disturbios producidos tras la muerte de Amini la semana pasada, pero dijo que aceptaba las protestas pacíficas.



"Debemos diferenciar entre manifestantes y vandalismo", afirmó.