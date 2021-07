Presidente de México descalifica a grupo armado surgido en región indígena

Escucha esta nota aquí

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descalificó este martes a un grupo de indígenas que asegura haberse armado para defenderse de bandas criminales en el estado de Chiapas (sur). López Obrador reiteró que las organizaciones que se presentan como autodefensas suelen tener derivas delincuenciales, y en el caso particular de la de Chiapas, enmarcarse en rivalidades políticas.



"En ningún caso se acepta el que se armen grupos llamados autodefensas, nosotros no aceptamos eso. Es nuestra responsabilidad garantizar paz y tranquilidad y lo estamos haciendo, y que no usen eso como excusa", dijo el mandatario izquierdista durante su habitual conferencia matutina.



Para López Obrador, aunque estas agrupaciones aducen tomar las armas porque "hay mucha inseguridad" en varias regiones del país, en realidad puede tratarse solo de una "confrontación política". Puede ser "una cuestión politiquera de dominio caciquil en una región, lucha de facciones de grupos políticos caciquiles, sin ideales, sin principios, sin el propósito de ayudar al pueblo, sino de tener poder o delincuencia", consideró.



AMLO, acrónimo con el que se conoce al gobernante, señaló además que es necesario averiguar de dónde obtienen las armas estas organizaciones.



Además de Chiapas, grupos que se presentan como autodefensas han surgido recientemente en el estado Michoacán (oeste), alegando que toman las armas ante la inacción de las autoridades frente a los narcotraficantes y otras bandas delictivas.



El fenómeno data de los años 1990 y se estima que en el país operan medio centenar de estas milicias.



El pasado fin de semana hicieron su aparición las "Autodefensas del Pueblo El Machete" en el municipio de Pantelhó (Chiapas). Integrado por indígenas tzotziles y tzeltzales, el grupo desfiló ante los pobladores con armas de fuego.



Uno de sus voceros sostuvo que decidieron armarse contra los narcos y denunciaron que autoridades locales están coludidas con criminales, por lo que no permitirán la posesión del nuevo alcalde el próximo 1 de octubre.



