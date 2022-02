Presidente de México descarta recesión en el país

Escucha esta nota aquí

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó este miércoles que haya una recesión en el país luego de que el instituto de estadísticas, INEGI, informara que la economía se debilitó en la segunda mitad del año pasado.



El INEGI anunció el lunes que la economía del país creció 5% en todo en 2021 aunque en los dos últimos trimestres del año hubo contracción, lo que algunos analistas interpretaron como una recesión técnica.



"No (hay recesión) porque se creció 5%, (hubo) dos trimestres abajo porque íbamos creciendo y se nos vino lo de la nueva variante", dijo el mandatario durante su habitual rueda de prensa matutina.



López Obrador agregó que no solo debe darse el dato de crecimiento sino también hablarse de "bienestar".



"Un gobierno como el nuestro tiene que pensar en el crecimiento pero también en el bienestar, porque cuando se habla de crecimiento es acumulación de riqueza pero no necesariamente distribución de riqueza", dijo. "Es más dinero, pero ¿en beneficio de quién?".



La economía mexicana, la segunda más grande de América Latina, se desplomó 8,5% en 2020 golpeada por la pandemia del coronavirus y creció 5% en 2021 por un efecto rebote.



Para enfrentar la emergencia económica, el gobierno de López Obrador descartó otorgar apoyos fiscales a las empresas y en su lugar apostó por la entrega de microcréditos, programas sociales y obras emblema de infraestructura de la administración.



Tras la difusión de la cifra del PIB, los analistas que regularmente consulta el autónomo banco central redujeron su estimación de crecimiento económico para 2022 a 2,2% desde 2,7%.



Sin embargo, López Obrador dijo este miércoles que la economía crecerá de nuevo un 5% en este año. "Tengo información y además soy optimista, quiero que nos vaya bien", dijo.